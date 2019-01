Asia Bibi mag Pakistan uit: hoogste rechter bevestigt eerdere vrijspraak

Asia Bibi zat acht jaar in de cel sinds zij, na haar arrestatie wegens godslastering in 2009, ter dood werd veroordeeld in 2010. Ze zou de profeet Mohammed hebben beledigd tijdens een ruzie om een beker water.



Ze werd 31 oktober vorig jaar door hetzelfde hooggerechtshof vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs en werd een week later na jaren in de dodencel uit de gevangenis vrijgelaten. De vrijlating leidde tot woede en gewelddadige protesten in Pakistan.