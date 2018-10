Astronaut Sojoez kan weer lachen na mislukte lancering

Nick Hague werd vorige week samen met de Russische Aleksej Ovtsjinin de lucht in geschoten. Zij waren op weg naar het internationale ruimtestation ISS, maar het ging mis toen de eerste trap van de raket moest worden ontkoppeld. Dat ging niet zoals gepland en dus keerde de raket uiteindelijk terug naar aarde. Hague vertelde vandaag uitgebreid over zijn eerste ervaring in de ruimte. ,,Ik had wel verwacht dat mijn eerste reis naar de ruimte gedenkwaardig zou zijn, maar dat hij zo gedenkwaardig zou worden..." Ovtsjinin en Hague merkten dat er iets mis was toen de capsule begon te schudden: ,,Het eerste dat ik merkte was dat we vrij krachtig heen en weer geschud werden. Daarna ging er een alarm af en een lamp aan. Door die lamp wist ik dat het een noodsituatie was."

Ervaren

De Amerikaan had naar eigen zeggen erg veel aan de kennis en ervaring van zijn medepassagier. ,,Hij is een ervaren astronaut en kon me tijdens de landing steeds vertellen wat normaal was en wat niet." Hague zelf had voorafgaand aan de lancering veel getraind in een centrifuge, waardoor hij niet schrok van de hoge g-krachten waar hij aan werd blootgesteld. ,,Daardoor voelt het toch vertrouwt aan. Je weet precies waar welk knopje zit."



Eenmaal op de grond en van de schrik bekomen konden de twee er uiteindelijk wel om lachen. ,,Ik kreeg in het ziekenhuis een telefoontje van Alex en Serena aan boord die me vertelden dat ze mijn avondeten hadden opgegeten." Zijn vrouw kreeg bovendien een bijzonder aandenken. ,,Nadat Aleksej zijn vrouw had gebeld, belde ik die van mij. Ik kreeg helaas haar voicemail, dus nu heeft ze een voicemail die ze als aandenken kan bewaren voor de rest van haar leven."