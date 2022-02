Australië beschuldigt China van richten laser op militair vliegtuig: ‘Daad van intimidatie’

Dodelijk champagne­feest in Duits restaurant mogelijk gevolg van fout drugsdea­ler

De dood van een 52-jarige man na het drinken van champagne in een restaurant in Zuid-Duitsland roept vele vragen op. In de fles werd een aanzienlijke concentratie xtc aangetroffen. Duitse justitie gaat er van uit dat een drugsdealer een fout heeft gemaakt en sluit daarom een gerichte aanslag uit.

15 februari