Australiër zit de komende 8000 jaar vast in Israël vanwege miljoenenalimentatie

Noam Huppert zal zich de afgelopen jaren wel eens hebben afgevraagd of de scheiding van zijn Israëlische echtgenote het allemaal waard was. De Australische man (44) zit al sinds 2013 ‘vast’ in Israël met een enorme alimentatielast van 2,1 miljoen euro voor zijn twee zoontjes. Totdat Huppert dit bedrag ophoest, mag hij het land niet uit, zelfs niet voor vakantie of werk. De einddatum van deze opsluiting: het jaar 9999, ofwel zo'n achtduizend jaar vanaf nu.

Hoewel de einddatum een puur administratieve functie heeft (het is de hoogst mogelijke datum in het onlinesysteem), is het bittere ernst. Volgens een Australische nieuwssite emigreerde Huppert in 2012 naar Israël, waar zijn ex een jaar eerder was neergestreken met hun twee zoontjes van destijds drie maanden en vijf jaar oud. Volgens de Israëlische wetgeving moet de werknemer van een farmaceutisch bedrijf zijn ex 1400 euro per maand betalen tot het moment waarop de kinderen 18 zijn. Wil hij tussentijds naar het buitenland, dan moet hij een torenhoge borg betalen.

Rechtbank

Zijn voormalige echtgenote stapte in 2013 naar de rechtbank in Israël, omdat Huppert niet voldeed aan zijn betalingsverplichtingen. De rechtbank stelde destijds de vrouw in het gelijk. ,,Ik zit sinds 2013 gevangen in Israël’’, stelt Huppert, die geen perspectief heeft op verbetering. Volgens de Australiër hebben veel meer buitenlandse mannen dit probleem, ‘omdat ze getrouwd zijn geweest met een Israëlische vrouw’.

Destijds kreeg de zaak aandacht in de Israëlische pers, onder anderen blogger Adam Herscu schreef er een kritisch stuk over in de krant Times of Israel. ,,Wie hier een gezin wil stichten, doet er goed aan te weten dat mannen het risico lopen te worden behandeld als een misdadiger en worden veroordeeld tot de rol van bezoeker of pinautomaat’’, schreef Herscu over de familiewetgeving die in zijn ogen ‘draconisch’ is.

