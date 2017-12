Australisch stadje viert stichtingsfeest drie jaar te laat

Het had het feest van de eeuw moeten worden voor de inwoners van Charleville in de Australische staat Queensland. Verschillende commissies waren druk met het plannen van festiviteiten waarmee ze de stichting van de stad in 1868 wilden markeren. Helaas bleek na het doorspitten van de plaatselijke archieven dat de eerste mensen al in 1865 in Charleville woonden.



Burgemeester Annie Liston is hevig teleurgesteld. ,,We hebben er zo veel geld in gestopt. Toen we er achterkwamen dat we ernaast zaten met het jaartal, was alles al op. Het was een enorme schok voor ons allemaal, dat kan ik je wel vertellen'', zegt Liston tegen de BBC. ,,We waren helemaal klaar voor het grote feest volgend jaar en dan klopt de datum niet.''



Volgens de burgemeester was er in het verleden wel vaker onduidelijkheid over de stichtingsdatum van de stad. Dat komt omdat een groot deel van het lokale archief verloren is geraakt tijdens een overstroming.