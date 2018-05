Australische aartsbisschop schuldig aan verhullen kindermisbruik

Een rechtbank in Australië heeft aartsbisschop Philip Wilson van Adelaide schuldig bevonden aan het in de doofpot stoppen van kindermisbruik door een priester. Volgens Australische media is hij daarmee de hoogste katholieke geestelijke ooit die voor een dergelijk vergrijp is veroordeeld.

Wilson was aangeklaagd omdat hij jarenlang een priester de hand boven het hoofd had gehouden, hoewel hem al in 1976 door een toen 15-jarige jongen was verteld dat hij door de man zou zijn misbruikt. De bewuste priester Jim Fletcher werd in 2004 veroordeeld voor negen gevallen van kindermisbruik en overleed in 2006 in de gevangenis.

Wilson, bij wie Alzheimer in een vroege fase is vastgesteld, hield dinsdag vol niets van het misbruik te hebben geweten. Hij zei zich ook niets meer te kunnen herinneren van het gesprek dat hij in 1976 zou hebben gevoerd met Peter Creigh, een van de slachtoffers van Fletcher.

Geen bewijs

De verdediging van Wilson had al vier keer geprobeerd om de zaak geseponeerd te krijgen. Volgens zijn advocaten is er geen enkel bewijs dat Wilson op de hoogte was van het misbruik van Fletcher. Rechter Robert Stone ging echter niet mee in het verhaal van de aartsbisschop en zei dat Creigh 'geen motief of belang heeft om te misleiden of het gesprek te verzinnen'.

De rechtbank maakt naar verwachting in juni de strafmaat bekend. Wilson kan maximaal twee jaar gevangenisstraf krijgen. In een verklaring schreef de aartsbisschop dat hij 'overduidelijk teleurgesteld' is.