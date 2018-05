Australische first lady voelt zich gevleid door compliment van 'stinkdier' Macron

,,Ik wil u danken voor de ontvangst, u en uw verrukkelijke vrouw, bedankt voor het warme welkom’’, sprak het Franse staatshoofd tijdens zijn eerste officiële bezoek aan de tegenvoeters. Macron gebruikte het woord ‘delicious’, een directe vertaling van het Franse ‘délicieux’, dat niet alleen ‘lekker’ betekent maar in het Frans ook wordt gebezigd wanneer iets ‘verfijnd’ is. De pers spitste de oren toen Macron, die de Engelse taal heel goed beheerst, zijn uitspraak deed. Op sociale media werd de vertaalfout met gegniffel ontvangen, maar de 38-jarige mevrouw Turnbull kon de verbale vergissing wel waarderen. ,,Lucy was erg gevleid'', beaamde haar man zonder een spoortje van jaloezie. ,,Ik moest zeggen dat zij het compliment even charmant als onvergetelijk vond.''

'We zijn beiden gecharmeerd'

,,President Macron heeft Australië gecharmeerd'', vervolgde Turnbull. ,,Hij heeft ons allebei bekoord, beide Turnbulls. We voelen ons allebei gevleid.'' Voor de grootste krant van Sydney, de Daily Telegraph , was Macrons charmeoffensief reden de voorpagina te openen met de kop: ‘President Pepé Le Pew’. Een verwijzing naar het liefdesdronken Franse stinkdier, een tekenfilmfiguur van Warner Brothers. Ondanks de uiterst charmante wijze waarop Macron zijn uitspraak deed, en de joviale manier waarop de Turnbulls het compliment accepteerden, is niet iedereen ervan overtuigd dat het om een verspreking ging. Het zou ook een grapje kunnen zijn, menen journalisten. Macron sprak zijn woorden pal voor de lunch, terwijl hij en Turnbull net over het voedsel hadden gesproken.

Macron niet de eerste

Overigens is Macron niet de eerste hoogwaardigheidsbekleder die een linguïstische uitglijder maakt bij een buitenlands bezoek. Ook Nederlandse politici hebben zich in het verleden onderscheiden met charmante versprekingen. Drie voorbeelden: Joop den Uyl, premier in de jaren 70 van de vorige eeuw, wilde bij een buitenlands bezoek graag het Nederlandse ondernemerschap naar voren brengen met de fameuze zin 'We are a nation of undertakers'. Helaas: wat hij in werkelijkheid zei was 'We zijn een land van begrafenisondernemers'.



Iets langer geleden bracht Joseph Luns als minister van buitenlandse zaken zelfs John F. Kennedy van slag toen hij antwoordde op diens vraag wat zijn hobby's waren: 'I fok horses', in plaats van het gebruikelijke 'I breed horses.'



En Annemarie Jorritsma, ooit minister van milieuzaken, heeft bij een eerste ontmoeting in Frankrijk, zichzelf gepresenteerd als 'ministre du milieu', letterlijk vertaald: minister van maffiazaken.