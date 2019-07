Australische politie linkt dna in botten aan vermiste Franse backpacker

Australië is een populaire bestemming onder, vaak jonge, backpackers. Erwan Ferrieux (21) werd vijf maanden geleden voor het laatst gezien in gezelschap van de Britse toerist Hugo Palmer in de buurt van Port Macquarie, een populair toeristisch stadje ongeveer 385 kilometer ten noorden van Sydney.



Er ontstond grote zorg over de twee jonge backpackers toen een huurauto met hun bezittingen zonder hen werd aangetroffen. Vorige maand werden bij een nabijgelegen strand verscheidene botten gevonden en de politie zei dat de identificatie hun ergste vrees had bevestigd.



Politiechef Paul Fehon verklaarde dat er gisteren nog een ander bot is gevonden en dat ook dit voor forensische analyse is verzonden om te bepalen of het afkomstig is van een van de verdwenen backpackers. ,,Dit bot komt uit een ander deel van het lichaam’’, zei Fehon. Palmer is nog steeds spoorloos.