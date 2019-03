Australische senator: eiertikker had allang klappen van zijn moeder moeten krijgen

Update Drie doden bij Saint Patrick’s Day-feest­je in Noord-Ier­land

10:12 In Cookstown, een stad in Noord-Ierland, is een schoolfeestje ter ere van Saint Patrick’s Day zwaar uit de hand gelopen. Aanvankelijk kwamen twee mensen door nog onbekende oorzaak om het leven gekomen en lagen twee anderen in het ziekenhuis, van wie er één in kritieke toestand verkeerde. Inmiddels is het dodental opgelopen naar drie.