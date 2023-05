Australische vrouw (95) die werd getaserd door agent is overleden

De 95-jarige Australische vrouw die in haar verpleeghuis door een agent werd getaserd, is een week na het incident overleden. De vrouw met dementie raakte vorige week zwaargewond toen ze werd getaserd. Volgens de plaatsvervangend politiecommissaris liep ze rond met een mes dat ze niet wilde laten vallen.

Volgens de politie in deelstaat New South Wales is ze woensdagavond overleden ‘omringd door familie en geliefden’. Eerder werd bekend dat de agent, die inmiddels is geschorst, wordt vervolgd voor het toebrengen zwaar lichamelijk letsel en mishandeling. De vrouw woonde in een verzorgingstehuis in de stad Cooma, ongeveer 114 kilometer ten zuiden van Canberra, de hoofdstad van Australië.

Het incident van 17 mei heeft Australië geschokt. De medewerkers van de zorginstelling hadden de politie gebeld omdat ze niet wisten wat ze met de vrouw aan moesten. Ze liep al uren rond en had een gekarteld steakmes meegenomen uit de keuken. Er waren twee agenten op af gekomen, van wie een zijn taser inzette.

,,Op het moment dat ze getaserd werd, liep ze op de politie af’’, zegt politiecommissaris Peter Cotter. ,,Je zou kunnen zeggen: met beperkte snelheid. Ze liep met een looprek, maar ze had een mes.’’ De agent die zijn taser inzette, is volgens Cotter niet ontslagen. Wel is het denkbaar dat uiteindelijk uit het onderzoek zal blijken dat sprake was van een strafbaar feit.

Nicole Lee van de organisatie People with Disability Australia reageerde tegenover ABC News onthutst op het voorval. ,,Ze was een enorm wendbare, fitte, snelle en intimiderende 95 jaar oude vrouw, of hier is een heel verkeerde inschatting gemaakt door de betrokken agenten, die hier echt verantwoordelijkheid voor moeten nemen.’’ Ze zei dat de politie vaker verkeerd reageert op mensen met onbegrepen gedrag, bijvoorbeeld door psychische problemen of (zoals in dit geval) dementie.

De politie meldt met ‘groot verdriet’ dat de vrouw woensdag is overleden. ,,Mevrouw Nowland stierf vredig in het ziekenhuis om 19.00 uur deze avond, in het bijzijn van familie en geliefden die om privacy vragen in deze verdrietige en moeilijke tijd”, staat in een verklaring.