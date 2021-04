Auto rijdt in op agenten bij Capitool in Washington DC: agent overleden, bestuurder doodgeschoten

Zieke Krem­lin-criticus Navalny gaat in werkkamp in hongersta­king

31 maart De Russische oppositievoerder Aleksej Navalny is in hongerstaking totdat hij een goede medische behandeling krijgt. De criticus van het Kremlin-regime, die gevangen zit in een werkkamp, eist dat een arts hem kan bezoeken. Dat blijkt uit een bericht op zijn Instagram-account.