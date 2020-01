Auto rijdt in op groep toeristen in Zuid-Tirol: zes doden

Het drama vond omstreeks 01.00 uur plaats in Luttach im Ahrntal, een dorp in een ski- en wintersportgebied in Noord-Italië op enkele kilometers van de Oostenrijkse grens. Volgens de omroep Rai Südtirol raakten alle zeventien gewond van wie negen ernstig. Zes van hen bezweken ter plekke aan hun verwondingen. De overige slachtoffers zijn naar ziekenhuizen in Zuid-Tirol en Innsbruck vervoerd.

Dronken

De oorzaak van het ongeluk is nog niet bekend en evenmin of de slachtoffers op of naast de weg liepen. Volgens Italiaanse media hadden de jongeren een club bezocht en liepen ze langs de kant van de weg terug naar hun onderkomen toen ze werden geschept door de auto. De bestuurder, een 28-jarige man uit Chiens, had volgens het Italiaanse persbureau Ansa een hoog alcoholpromillage in het bloed. Hij overleefde het drama. De politie gaat uit van een ongeluk. De brandweer spreekt op Facebook van een ‘tragisch verkeersongeval’. De hulpdiensten rukten massaal uit. Volgens Rai Südtirol waren maar liefst 160 hulpverleners in touw. De autoriteiten geven later vandaag meer informatie tijdens een persconferentie.