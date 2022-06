Auto rijdt in op schoolklas Berlijn: zeker één dode, alles wijst op opzet en psychische stoornis bestuurder

update/met videoDe automobilist (29) die vanmorgen in Berlijn inreed op een schoolklas deed dat zoals het nu lijkt opzettelijk en handelde waarschijnlijk onder invloed van een psychische stoornis. Dat heeft de deelstaatminister van Binnenlandse Zaken van de Duitse stadstaat vanavond bekendgemaakt. Bij het drama vielen zeker één dode en negen zwaargewonden van wie vijf in levensgevaar verkeren.

Ten aanzien van de verdachte, een Duitser met tevens de Armeense nationaliteit, zijn er volgens de Berlijnse minister van Binnenlandse Zaken steeds meer aanwijzingen van een psychische stoornis. De politie gaat volgens haar uit van opzet. ,,Volgens de laatste onderzoeksinformatie wijst alles op een opzettelijke daad van razernij door iemand met een verstandelijke beperking’’, meldde Iris Spranger (SPD) woensdagavond op Twitter.

De politica had een politieke achtergrond eerder uitgesloten. In de wagen waarmee de twintiger inreed op de voetgangers, waren documenten en posters met politieke uitlatingen over Turkije gevonden. Armenië en Turkije ruziën al jaren over verschillende kwesties, met name over de massamoord op 1,5 miljoen Armeniërs in het Ottomaanse Rijk in 1915. Van de kant van de Duitse BVD is niets belastend gevonden tegen de twintiger, benadrukte Spranger vanavond tegenover de regionale nieuwszender RBB24.

De politie zei eerder vandaag alle opties open te houden. Ooggetuigen van het drama in de Berlijnse City-West verklaarden dat ze de indruk hadden dat de automobilist opzettelijk was ingereden op de groep mensen omdat hij extra gas gaf. Der Tagesspiegel meldde vanmiddag al dat rechercheurs uitgaan van een opzettelijke daad. Volgens de Berlijnse krant wekte H. na zijn arrestatie een verwarde indruk. Geboeid en vastgehouden door agenten zei hij tegen omstanders telkens opnieuw ‘Help alstublieft, help alstublieft’. Hij werd na zijn arrestatie onderzocht in een ziekenhuis.

Hessen

De twintiger reed iets voor 10.30 uur vanochtend in een grijze Renault Clio met Berlijns kenteken met hoge snelheid in op een groep mensen op het voetpad. Daarna reed hij volgens ooggetuigen nog 200 meter door op de weg, botste tegen een wagen en draaide terug het voetpad op. Het voertuig kwam uiteindelijk tot stilstand in de etalage van een parfumerie.

Volgens Duitse media reed de auto in op een schoolklas uit de deelstaat Hessen, die werd begeleid door twee leerkrachten. De 51-jarige lerares is omgekomen, de andere leerkracht raakte zwaargewond. Deelstaatminister Spranger bevestigde dat. Volgens de deelstaatregering van Hessen gaat het om leerkrachten van een middelbare school uit Bad Arolsen, zo'n 50 kilometer ten noordwesten van Kassel. Ze waren met 24 leerlingen van de vierde klas in Berlijn. Ooggetuigen bekommerden zich na het incident om de geschokte leerlingen van wie er tientallen lichtgewond zijn.

Eigendomsdelicten

Meteen na het incident probeerde de bestuurder weg te lopen, maar twee voorbijgangers wisten hem in bedwang te houden. De man werd met handboeien en een deken over het hoofd naar het politiebureau gebracht. ,,Eerst moest hij nog wel zelf verzorgd worden”, aldus een ooggetuige. ,,Hij verzette zich niet tegen de arrestatie.”

H. woont volgens Der Tagesspiegel met zijn zus in de wijk Charlottenburg en reed in haar auto. Hij had geen autopapieren bij zich maar zijn identiteit kon worden achterhaald met behulp van snelle herkenningsapparatuur. Daarin werden zijn vingerafdrukken elektronisch vastgelegd, waarna vergelijking mogelijk was met afdrukken in een landelijke databank. Dat leverde een match op. Volgens bronnen rond het onderzoek kwam de twintiger al eens in aanraking met de politie wegens eigendomsdelicten, aldus de krant.

Eerdere drama's

Het incident gebeurde bij de Gedächtniskirche aan de Kurfürstendamm, nabij de plek waar Anis Amri, een afgewezen Tunesische asielzoeker, in december 2016 met een gestolen vrachtwagen op bezoekers van een kerstmarkt inreed. Daarbij kwamen elf mensen om het leven en raakten tientallen gewond.

Op bijna dezelfde plek was in februari dat jaar een Jeep-bestuurder overleden nadat een snelheidsduivel zijn wagen had geraakt tijdens een illegale straatrace waarbij zijn tegenstander en hij met 160 kilometer per uur rode stoplichten negeerden op de Kurfüstendamm. De 29-jarige Marvin N. werd uiteindelijk veroordeeld tot een gevangenisstraf van dertien jaar wegens poging tot moord nadat hij eerder levenslang had gekregen voor moord.

In september 2019 kwamen in de Berlijnse wijk Mitte vier voetgangers om het leven nadat een Porsche-SUV met hoge snelheid over de kop was geslagen en hen had geraakt. De slachtoffers waren een 3-jarige jongen, zijn oma (64), een Brit (29) en een Spanjaard (28). Bestuurder Michael M. (44) werd in februari 2022 veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van twee jaar, moest zijn rijbewijs inleveren en kreeg een rijverbod van twee jaar opgelegd met een verplichte borg van 15.000 euro.

De rechtbank achtte hem schuldig aan dood door schuld omdat hij ondanks epilepsie en een hersenoperatie achter het stuur van zijn Porsche Macan Turbo was gekropen. De zaak veroorzaakte opschudding en verontwaardiging in heel Duitsland.

Volledig scherm De hulpdiensten rukten massaal uit. © AP

Volledig scherm © AFP

Volledig scherm De Renault Clio van de verdachte ramde uiteindelijk de etalage van een filiaal van parfumerie Douglas. © ANP / EPA