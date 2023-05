Automobilist ramt hek bij ambtswoning Britse premier

Strijd tussen ‘Mickey Mouse’ en Florida loopt verder uit de hand: Disney schrapt miljoenen­pro­ject

De vete tussen entertainmentgigant Disney en de Amerikaanse staat Florida verhardt. Het bedrijf ligt in de clinch met gouverneur Ron DeSantis. Disney zet zijn dreigement om minder te investeren in Florida nu om in daden en trekt de stekker uit een peperduur bouwproject.