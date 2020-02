Automobilist rijdt in op carnavalsstoet Duitsland: 30 gewonden van wie zeven ernstig, twee arrestaties

De bestuurder van de auto is aangehouden. Op foto’s van zijn arrestatie is een man in een zwart jack te zien met kort donkerblond haar. Het gaat om een 29-jarige inwoner van Volkmarsen met de Duitse nationaliteit, maakten politie en justitie bekend tijdens een gezamenlijke persconferentie.

De man kan volgens hen nog niet verhoord worden omdat hij ook gewond raakte en behandeld wordt aan zijn verwondingen. Daardoor is nog niks bekend over zijn beweegredenen. Het Openbaar Ministerie in Frankfurt opende een onderzoek tegen hem wegens poging tot moord c.q. doodslag maar sluit niets uit. ,,We onderzoeken in alle richtingen’’, luidde het.

Volgens de Frankfurter politiechef Gerhard Bereswill werd nog een tweede persoon opgepakt in Volkmarsen. Het is volgens hem nog niet duidelijk of het gaat om een verdachte of een getuige, melden Duitse media.

Een nog onbekend aantal gewonden werd met traumahelikopters en ambulances overgebracht naar ziekenhuizen in de regio. In een apotheek in de buurt van de plek van het drama werden lichtgewonden aan hun verwondingen behandeld, meldden lokale media.

Hoge snelheid

Volgens ooggetuigen omzeilde de automobilist omstreeks 14.45 uur een wegversperring, reed hij met hoge snelheid in op de stoet en kwam zijn zilvergrijze Mercedes-stationwagen pas na een meter of 30 tot stilstand. De bestuurder gaf toen nog gas, aldus de getuigen. “We hadden de indruk dat de bestuurder zich vooral op kinderen richtte”, verklaarden ze tegenover lokale media.

Alle carnavalsoptochten in de deelstaat Hessen, waar Rosenmontag ook uitgebreid wordt gevierd, werden uit voorzorg afgebroken. De politie adviseerde in ene oproep op Twitter om plekken met veel mensen te mijden. Bij de carnavalsoptocht in Volkmarsen werden een paar duizend bezoekers verwacht. De plaats telt bijna 7.000 inwoners en ligt zo'n 30 kilometer ten noordwesten van Kassel.

Schrik

Het incident veroorzaakt veel ophef in Duitsland. Allereerst omdat het vijf dagen na het bloedbad in Hanau komt. In die stad, zo'n 200 kilometer zuidelijker in dezelfde deelstaat, schoot een extreemrechtse schutter woensdagavond negen mensen met een migratieachtergrond dood in shishabars. Volgens justitie handelde hij uit vreemdelingenhaat.

Politie en veiligheidsdiensten vrezen voor copycat-gedrag, woede, eventuele ongekende uitingen van woede én gewelddadige tegenacties. Veel Duitsers moesten hier vanmiddag meteen aan denken, bleek op sociale media.

Naar aanleiding van het incident is de politieaanwezigheid in de deelstaat verhoogd op plekken waar veel mensen samenkomen. De federale minister van Binnenlandse Zaken Horst Seehofer (CSU) kondigde vrijdag al aan dat er meer politieaanwezigheid komt bij moskeeën en andere gevoelige plekken met veel mensen zoals stations, luchthavens en grensgebieden. Ook gaat de federale politie collega’s in de deelstaten ondersteunen waar mogelijk.

Merkel

Bondskanselier Angela Merkel (CDU) reageerde ontzet op het drama in Volkmarsen. “Mijn gedachten zijn bij de slachtoffers en hun familieleden,” liet ze via regeringswoordvoerster Ulrike Demmer naar buiten brengen op Twitter. “Ik wens iedereen een spoedig en volledig herstel toe.” De kanselier bedankte ook de politie en hulpverleners.

Volledig scherm De zilvergrijze Mercedes-stationwagen kwam volgens ooggetuigen pas na zo'n meter of 30 tot stilstand. © AFP