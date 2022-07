Avondklok in heel Sri Lanka, president heeft nog steeds geen ontslag ingediend

Het blijft onduidelijk wat er in Sri Lanka gaat gebeuren de komende dagen. De gevluchte president Gotabaya Rajapaksa zou vandaag officieel zijn ontslag indienen, maar daar is tot op heden geen sprake van. Hij vloog vandaag naar de Malediven om de grote protesten in zijn land te ontvluchten. De eilandengroep ligt op zo'n anderhalf uur vliegen van Sri Lanka en beide landen hebben sinds hun onafhankelijkheid van het Britse rijk goede diplomatieke en economische relaties. Vanuit daar zou hij - volgens een bron in de regering - doorvliegen naar Singapore.

Rajapaksa werd op de Malediven opgewacht door protesterende Sri Lankanen die daar wonen, en ook de plaatselijke bevolking was niet blij dat hij er was. Volgens de Maledivische oppositieleider zou het toelaten van Rajapaksa ‘het verraden van onze vrienden in Sri Lanka’ betekenen. Het is nog niet duidelijk of de regering van de Malediven Rajapaksa verzocht heeft het land te verlaten.

Volledig scherm Protestanten bestormen het gebouw van Ranil Wickremesinghe, die als tijdelijk vervanger door de gevluchte president is aangesteld. © AP Photo/ Eranga Jayawardena

Traangas ingezet door veiligheidsdiensten

Ondertussen gingen de protesten in de hoofdstad Colombo door. Duizenden inwoners van het economisch zwaar geteisterde Sri Lanka bestormden onder meer het kantoor van Ranil Wickremesinghe, die als tijdelijk vervanger door de gevluchte president is aangesteld. Daarbij is ook traangas ingezet door de veiligheidsdiensten. Volgens lokale media is daarbij zeker een persoon naar het ziekenhuis overgebracht. De mensenmassa's eisen het vertrek van beide mannen.

,,Ik ben 29 jaar. Dit zou de beste tijd van mijn leven moeten zijn. Maar nee, ik heb geen baan en geld, en dus geen leven”, aldus Madusanka Perera die vanuit de buitenwijken van de hoofdstad is gekomen om te protesteren. ,,Laat ze allemaal vertrekken. De familiepolitiek heeft het land de afgelopen tientallen jaren geruïneerd”, vervolgt hij.

,,We zullen hier blijven totdat Wickremesinghe zijn ontslag aanbiedt. We gaan hier koken, eten en leven. Er is geen ander alternatief dan dat”, zegt Lahiru Ishara (32), een andere protestante te midden van duizenden Sri Lankanen. ,,We moeten politiek gaan zien als een baan waar je bepaalde kwaliteiten voor nodig hebt en niet een bepaalde achternaam", vindt de 24-jarige studente Bhasura Wickremesinghe.

Avondklok om orde te handhaven

Aan het einde van de dag kondigde Wickremesinghe een nationale avondklok aan om ‘de orde te handhaven'. Deze duurt tot 05.00 uur morgenochtend lokale tijd. Zonder vergunning mag in heel Sri Lanka niemand de straat op. Wickremesinghe heeft ondertussen de voorzitter van het parlement gevraagd om met een nieuwe president te komen, eentje die acceptabel zou zijn voor zowel de regering als de oppositie. Volgens de voorzitter zal het parlement op 20 juli een nieuwe president kiezen. Mocht dat Wickremesinghe worden, dan ligt het voor de hand dat de protesten zullen blijven voortduren. Hij was eerder al verschillende keren premier van het land.

Er wordt al geruime tijd gedemonstreerd tegen de regering, omdat Sri Lanka te maken heeft met de ergste economische crisis sinds het land in 1948 onafhankelijk werd. De economie in Sri Lanka is in rap tempo ingestort. Gevreesd wordt dat de inflatie de komende maanden oploopt tot boven de 70 procent. Er is inmiddels een tekort aan brandstof en medicijnen, en ook voedsel wordt steeds schaarser. Rajapaksa wordt gezien als een van de schuldigen. Zaterdag moest hij ook al vluchten, toen betogers het presidentieel paleis in hoofdstad Colombo bestormden. Zijn familie is al bijna twee decennia aan de macht.

