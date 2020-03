Baby met coronabesmetting overleden in VS

In de Amerikaanse staat Illinois is een baby gestorven die besmet was met het coronavirus. De plaatselijke gezondheidsdienst bracht in een verklaring naar buiten dat een ‘uitgebreid onderzoek’ licht moet werpen op de exacte doodsoorzaak. Het kind was nog geen jaar oud.

Gouverneur Jay Robert Pritzker van Illinois liet weten geschokt te zijn door het nieuws. ,,Ik weet hoe moeilijk dit nieuws kan zijn, vooral omdat het over zo'n jong kind gaat", zei hij tijdens een persconferentie. ,,Het is vooral verdrietig voor de familie van dit kleine kind. We moeten treuren."

Het is bekend dat baby's wereldwijd besmet zijn geraakt met het coronavirus. Hoeveel dat er zijn is echter niet bekend. Van sommigen is bekend dat zij de ziekte hebben overwonnen, heel af en toe wordt gemeld dat een baby aan de gevolgen van het longvirus is overleden. Zo was dat afgelopen donderdag nog het geval in Ecuador met een baby jonger dan zeven maanden.