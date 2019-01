Baby na 35 uur uit puin van flat gered

Honden- en kattenho­tel België uitgebrand op nieuw­jaarsoch­tend

12:10 In honden- en kattenhotel de Huiskens in België is op nieuwjaarsdag in de vroege ochtend een woning geheel uitgebrand. In de gerenoveerde hoeve was een honden- en kattenhotel gevestigd. Verschillende katten zijn omgekomen. De beide bewoners konden tijdig ontkomen en bleven ongedeerd.