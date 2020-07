Baby poseert met spiraaltje dat zwangerschap moest voorkomen

Het ziekenhuis in de stad in het noorden van Vietnam zette enkele foto’s van het kind afgelopen dinsdag op Facebook.



Naar verluidt kreeg de baby het spiraaltje te pakken nadat hij en het ding op dinsdagochtend bijna tegelijkertijd het licht zagen. Arts Tran Viet Phuong maakte er wat foto’s van. ,,Na de bevalling hield hij het spiraaltje vast. Ik vond het een mooi beeld en schoot wat plaatjes. Ik had nooit gedacht dat de foto’s zoveel aandacht zouden krijgen.’’ Het facebookbericht van het ziekenhuis werd inmiddels duizenden keren gedeeld en geliket.



De 34-jarige moeder - ze had al twee kinderen - had het spiraaltje twee jaar geleden laten inbrengen in haar baarmoeder. Mogelijk verschoof het in de periode erna. Het jongetje kwam gezond ter wereld met een gewicht van 3,18 kilogram.



Als het goed werkt, voorkomt het spiraaltje dat sperma de eieren bevrucht door het afgeven van koper (het maakt het zaad van de man inactief) of hormonen (het maakt de baarmoedermond dikker en daarmee lastiger voor het zaad er doorheen te komen) af te geven. Door het afgeven van hormonen wordt het voor de bevruchte eicel ook moeilijker zich te nestelen in de baarmoeder.