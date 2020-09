Baby sterft in armen van moeder door afgebroken tak in Duits bos

Een drama in het Harz-gebergte in de Duitse deelstaat Saksen-Anhalt. Een 32-jarige vrouw was met haar ouders en baby op weg naar een familiefeest, toen een dikke tak plots afbrak en op hen terecht kwam. De drie maanden oude baby liep ernstige verwondingen op, die hem het leven kostte. Zijn moeder ligt in coma.

De tragedie gebeurde op 8 september, maar is nu pas naar buiten gebracht, zo schrijven Duitse media. De plek waar het familiefeest werd gehouden is gemakkelijk met de auto te bereiken, maar de familie besloot een boswandeling van zo’n twee kilometer te maken.



De 32-jarige moeder nam haar zoontje mee in een draagdoek. Na een kleine 200 meter brak plots een dikke tak van een beuk af en die viel op de moeder en haar zoontje. De baby werd met levensbedreigende verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis, waar het kindje drie dagen later overleed. Volgens de Duitse krant Bild ligt de moeder nog steeds in coma.

Extreme droogte

De tragische gebeurtenis zou veroorzaakt zijn door extreme droogte na de hete, droge zomer. Volgens Jördis Löhning, afdelingshoofd van Staatsbosbeheer, worden steeds meer beukensterfgevallen geregistreerd in het bos waarin het ongeval plaatsvond. Oude beuken die in het voorjaar nog uitlopen, drogen in de loop van de zomer vaak uit, waardoor onder meer takken afbreken. Ook houdt de schorskeverplaag huis in het Harz-gebergte. Het kevertje van amper enkele millimeters groot kan een volwassen boom in enkele weken doen afsterven.

De politie is een onderzoek gestart om te kijken of er sprake is van nalatigheid van derden. Met het oog op het onderzoek en de tragische omstandigheden wilde de politie geen verdere informatie verstrekken.

