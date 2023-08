Baby wonderwel ongedeerd als auto op tent crasht: ‘Bedje was de redding’

met video Grote ravage door storm Hans: dam bij Noorse elektrici­teits­cen­tra­le breekt door na overstro­min­gen

In Noorwegen is een dam bij een elektriciteitscentrale woensdag doorgebroken als gevolg van hevige overstromingen in de rivier Glomma. Het land wordt al dagen getroffen door extreem noodweer als gevolg van storm Hans die in Scandinavië woedt. Duizenden mensen zijn door Noorse hulpdiensten geëvacueerd vanwege de gevaren die de zware regenval met zich meebrengt.