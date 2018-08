Badgasten Mallorca opgeschrikt door meterslange haai

Zweedse politie­agen­ten schieten man met Down en speelgoed­wa­pen dood

10:04 Het Openbaar Ministerie in Zweden is een onderzoek begonnen naar politieagenten die gisteren een 20-jarige man met het syndroom van Down doodschoten bij zijn woning in Stockholm. De van huis weggelopen man droeg een plastic speelgoedwapen bij zich.