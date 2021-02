Bankgebouwen in Spanje aangevallen op vierde dag van rellen na arrestatie rapper

Video en updateOp de vierde dag van de rellen in Spanje uit protest tegen de arrestatie van rapper Pablo Hasél hebben demonstranten geprobeerd bankgebouwen in brand te steken in Barcelona en Girona. Ook wierpen actievoerders in Barcelona blokkades op die ze vervolgens in de fik staken.

In Barcelona heeft de politie op meerdere plekken ingegrepen om de rellen te stoppen. Een aantal straten is geblokkeerd om de relschoppers tegen te houden.

In Spanje gaan sinds dinsdag honderden mensen de straat op om te demonstreren voor de vrijlating van de rapper Pablo Hasél. Hasél werd dinsdag opgepakt nadat hij in 2018 was veroordeeld tot negen maanden cel vanwege majesteitsschennis en verheerlijking van geweld en terrorisme in zijn teksten. Hij weigerde de gevangenis in te gaan en had zich verschanst in de universiteit van zijn geboorteplaats Lleida in de provincie Lerida. De demonstranten noemen zijn arrestatie een inperking van de vrijheid van meningsuiting in Spanje.

De Spaanse premier Pedro Sánchez vindt niet dat de vrijheid van meningsuiting in gevaar komt. Hij veroordeelt de rellen. ,,De vrijheid van meningsuiting wordt beschermd door onze democratie. Mensen zijn vrij om alles te zeggen wat ze willen, maar geweld wordt niet beschermd door de democratie.” Hij beloofde wel de vrijheid van meningsuiting “uit te breiden”.

Vrijheid van meningsuiting

Vrijdagmiddag werd in Barcelona een vreedzame demonstratie gehouden. Op sociale media werd toen al opgeroepen om vrijdagavond en in het weekend weer massaal de straat op te gaan. De afgelopen dagen leidden de protesten in onder andere Madrid tot ongeregeldheden, waarbij tientallen mensen gewond raakten.

Hasél werd dinsdag opgepakt omdat hij weigerde naar de gevangenis te gaan voor het uitzitten van de negen maanden cel waartoe hij in 2018 werd veroordeeld wegens majesteitsschennis en verheerlijking van geweld en terrorisme in zijn teksten. De rapper had zich verschanst in de universiteit van zijn geboorteplaats Lleida in de provincie Lerida.

Hasél is berucht om zijn extreme uitspraken in songteksten en tweets over onder meer verboden guerrillabewegingen, zoals de marxistische Grapo. Ook noemde hij de vorige koning Juan Carlos een maffiabaas. De omstreden rapper werd donderdag veroordeeld tot een extra gevangenisstraf van 2,5 jaar voor het bedreigen van een getuige in een andere zaak.

Volledig scherm Demonstranten steken rookbommen aan tijdens een studentendemonstratie van Syndicat d'Estudiants dels Paisos Catalans - SEPC (Unie van studenten van Catalonië) tegen de gevangenneming van Pablo Hasél, vrijdagmiddag in Barcelona. © AFP

Volledig scherm Betogers vrijdagmiddag in Barcelona. © AFP

