Basisschool Florida verbiedt gedicht dat werd voorgelezen bij Bidens inauguratie om ‘haatboodschappen’

Een basisschool in Florida heeft het bekende gedicht The hill we climb van Amanda Gorman verboden. Het gedicht, dat begin 2021 werd gelezen tijdens de inauguratie van president Joe Biden, zou volgens een ouder indirecte ‘haatboodschappen’ bevatten.

‘Ik ben ontdaan’, laat de 25-jarige Gorman weten op Twitter. ‘Vanwege de klacht van één ouder is mijn inaugurele gedicht, The hill we climb, verbannen van een basisschool in Miami-Dade County, Florida.’ Haar verdriet en woede komen vooral voort uit de boodschap die ze met haar gedicht wilde zenden: ‘Ik schreef het gedicht zodat jonge mensen zichzelf konden herkennen tijdens een historisch moment’, schrijft ze. ‘Kinderen de kans ontnemen om hun stem te vinden in literatuur, is een schending van hun recht op vrijheid van denken en vrijheid van meningsuiting.’

Censuur is niks nieuws

In Florida worden steeds vaker boeken verboden. Gouverneur en potentieel presidentskandidaat Ron DeSantis is er de strijd aangegaan met alles wat ‘woke’ is. Dit gedachtegoed zou namelijk een bedreiging vormen voor het conservatieve Amerika. Hij keurde onlangs een wet goed die scholen verplicht om boeken na een klacht binnen vijf dagen weg te halen.

Volledig scherm Gouverneur Ron DeSantis. © ANP / EPA

‘Er is meestal maar één bezwaar nodig om deze boeken uit onze bibliotheken en scholen te verwijderen’, oppert Gorman. ‘En laten we duidelijk zijn: de meeste verboden werken zijn van auteurs die generaties lang hebben gestreden om op de boekenplank te komen.’ Ze noemt niet-witte mensen en de lhbti-gemeenschap als voorbeelden.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Slordige aanklacht

De aanklacht zit vol met fouten, oppert Gorman. Zo wordt ze verward met talkshowhost Oprah Winfrey, wordt er niet aangegeven welke stukken haatdragend zijn en wordt er geen alternatief aangeboden. ‘Onnodige boekverboden zoals deze nemen toe en we moeten terugvechten.’

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

In de aanklacht staat geschreven dat pagina 12 en 13 van het gedicht haatdragend zouden zijn. Niet alleen bij Gorman, maar ook bij lezers is er veel verwarring om welk stuk van deze tekst het precies gaat. ‘Iemand, vertel me alsjeblieft wat hier haatdragend aan is’, schrijft een gebruiker op Twitter.

Volledig scherm De twee pagina's die in de ogen van een ouder haatdragend zouden zijn. © Twitter

Gorman zal samen met PEN America, een organisatie die pleit voor de artistieke vrijheid van schrijvers, een rechtszaak beginnen om toekomstige aanklachten tegen te werken en roept lezers op om mee te helpen door te doneren. ‘Samen is dit een heuvel die we niet zomaar beklimmen, maar een heuvel die we overwinnen.’

Bekijk onze meest bekeken nieuwsvideo’s in onderstaande playlist: