Bedreigde auteur blijft schrijven over etnische zuivering in China: 'Het gaat om het lot van miljoenen mensen’

‘God’ (prins Philip) is dood in de Stille Zuidzee

11 april Bewoners van een afgelegen eiland in de Stille Zuidzee zijn met de dood van prins Philip niet alleen een vriend, maar ook een van hun goden kwijtgeraakt. Berichten over de dood van de hertog van Edinburgh zijn hard aangekomen op Tanna, een eiland in Vanuatu. Na een bezoek aan dat land werd Philip als godheid aanbeden.