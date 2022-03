Beeld Anne Frank teruggevonden in Buenos Aires

Het beeld van Anne Frank - gemaakt door kunstenares Jet Schepp - stond op het plein ‘Reina de Holanda’ naast de Nederlandse ambassade in de Argentijnse hoofdstad. Het beeld was in 2014 onthuld in aanwezigheid van onder meer Holocaustoverlevende en rabbijn Awraham Soetendorp. Vrijdag bleek dat het beeld gestolen was. De Nederlandse ambassade had vanaf dat moment intensief contact met de politie en het stadsbestuur, waaronder de lokale minister van Veiligheidszaken. De diefstal zorgde ook voor de nodige ophef in de Argentijnse media.