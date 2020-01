Beelden eerste zelfmoordpoging Epstein ‘per abuis’ permanent gewist

De advocaat van Tartaglione, Bruce Barket, wil dat de onderste steen boven komt over wat er met de ontbrekende video is gebeurd. ,,De verschillende en inconsistente verhalen over wat er met die video is misgegaan, zijn zeer verontrustend’’, stelt Barket.



Epstein hing zichzelf op 10 augustus op in de gevangenis in afwachting van een proces waarin hij verdacht werd van grootschalige seksuele uitbuiting. Epstein zei onschuldig te zijn. Hij was eerder al veroordeeld in Florida wegens kindermisbruik.