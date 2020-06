Beelden van Belgische koning beklad: ‘Je zet toch ook geen beeld van Hitler in Berlijn?’

Grondig politieon­der­zoek naar Zwitserse jongen (8) met speelgoed­geld op zak

14:06 Een 8-jarig Zwitsers jongetje heeft nog tot 2032 een aantekening in zijn politiedossier, omdat hij heeft gevraagd of hij in een dorpswinkel in Dietgen een speelgoedbankbiljet kon gebruiken. Hoewel het geld overduidelijk nep was, volgde een grondige huiszoeking door de politie.