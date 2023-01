Beelden ‘wrede’ arrestatie Tyre Nichols door politie in VS worden straks vrijgegeven: ‘Hou mijn hart vast’

Europees Hof behandelt klacht Nederland tegen Rusland over MH17

Rusland zal zich moeten verantwoorden voor het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) voor de ramp met vlucht MH17. Het hof in Straatsburg zal een klacht van Nederland tegen Rusland behandelen. Het is voor het eerst dat een internationale rechter zich buigt over de verantwoordelijkheid voor de vliegramp.

25 januari