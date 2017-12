Bejaarde Amerikaanse gifmengster langer vast om suïcidale neigingen

Op basis van haar geschiedenis bepaalde een federale rechter vandaag dat de 70-jarige Betty Miller uit Shelburne, in de staat Vermont, voorlopig vast blijft zitten. Haar geestestoestand laat vrijlating niet toe. Na haar aanhouding verklaarde Miller dat ze zichzelf iets aan wilde doen en de effectiviteit van de dodelijke ricine op haar huisgenoten had willen testen. De bejaarde zou het giftige goedje , dat ze in haar keuken uit wonder- of castorbonen bereidde, in het eten en drinken van de medebewoners hebben gedaan. Een van haar 'slachtoffers' werd door artsen getest op de aanwezigheid van ricine. Hoewel de uitslag van die test positief was, kan de aanwezigheid van ricine ook worden verklaard door het gebruik van andere middelen, zoals castorolie.

Niemand ziek

Het bureau voor Volksgezondheid verklaarde eerder dat er niemand uit het tehuis daadwerkelijk ziek geworden is. Miller zou 30 tot 40 bonen hebben geplukt in de tuin van het bejaardencomplex. Daarvan zou de vrouw twee a drie theelepels ricine hebben gemaakt. De struiken waaraan de bonen groeien, zijn inmiddels verwijderd.



In Millers keuken werd een medicijnpotje gevonden met het opschrift 'ricine'. Het poeder in het potje bleek na onderzoek daadwerkelijk de stof te bevatten. Hoewel het bezit daarmee is aangetoond, twijfelen Millers medebewoners aan haar verhaal. ,,We zijn allemaal in orde'', zegt Claire Anderson. Ze denkt dat haar buurvrouw alles heeft verzonnen.



De rechter merkte bij zijn beslissing om Miller langer vast te houden op dat de gifmengster geen criminele achtergrond heeft of drugs gebruikt. Ook zouden de banden binnen haar familie sterk zijn. Zodra een passend behandelplan voor haar is opgesteld, zal de rechtbank haar invrijheidstelling heroverwegen.