Bekende aanklager (45) uit Paraguay vermoord op huwelijksreis, voor ogen van zwangere vrouw

Paraguay is in de ban van een geruchtmakende moord op een van de bekendste openbaar aanklagers van het land. De 45-jarige Marcelo Pecci werd afgelopen maandag tijdens zijn huwelijksreis in Colombia doodgeschoten door twee gewapende mannen, een paar uur nadat zijn vrouw op Instagram bekend had gemaakt dat de twee een kindje verwachten.

Pecci, bekend én gevreesd om zijn slepende strijd tegen de georganiseerde misdaad, was samen met zijn echtgenote op huwelijksreis op het idyllische toeristeneilandje Baru, in de buurt van de noordelijke stad Cartagena. De vrouw van Pecci, journaliste Claudia Aguilera, vertelt dat ze door twee onbekende mannen werden benaderd toen ze lagen te zonnen op een privéstrand.

Geen bedreigingen

,,Ze kwamen in een kleine boot of op een jetski, dat heb ik niet goed kunnen zien”, memoreert ze in gesprek met de Colombiaanse krant krant El Tiempo. ,,Een van de aanvallers stapte uit en zonder een woord loste hij twee kogels op Marcelo. Een kogel raakte hem in het gezicht, de ander ging dwars door zijn rug.” Alleen Pecci werd geraakt, zijn vrouw en bewakers bleven ongedeerd.

Het echtpaar, dat eind april trouwde, had voorafgaand de reis geen bedreigingen binnengekregen, aldus zijn vrouw. Het Decameron Hotel, waar het stel verbleef, meldt in een verklaring dat ‘moordenaars op het strand arriveerden en een van onze gasten aanvielen en vermoordden.’

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Ronaldinho

In de afgelopen jaren groeide de 45-jarige Marcelo Pecci in Paraguay uit tot een bekend figuur vanwege zijn strijd tegen de georganiseerde misdaad. Hij was voornamelijk gespecialiseerd in drugscriminaliteit en leidde tal van grote zaken, waaronder het onderzoek naar de moord op de dochter van een gouverneur. Ook stond hij aan het hoofd van het zogenoemde Operativo A Ultranza PY, het grootste onderzoek naar drugssmokkel in Paraguay ooit. In 2020 werkte hij nog aan een spraakmakende zaak tegen de Braziliaanse topvoetballer Ronaldinho, die met een vals Paraguayaans paspoort het land probeerde binnen te komen.

De moord op Pecci is een flinke klap voor Paraguay, dat al jaren gebukt gaat onder georganiseerde misdaad door de maffia en andere machtige organisaties. In het voorjaar van 2020 wisten zeker 75 gevangenen, onder wie leden van de machtige Braziliaanse criminele organisatie PCC, te ontsnappen uit een Paraguayaanse gevangenis in de stad Pedro Juan Caballero. Onder de gevangenen zaten zware criminelen. De PCC beheerst de drugshandel in São Paulo en breidde de afgelopen jaren zijn aanwezigheid uit naar andere landen, waaronder Paraguay.

‘Marcelo was een voorbeeld’

Justitie vermoedt dat de moord op Pecci gezocht moet worden in de hoek van de maffia. ,,Deze moord lijkt mij typisch iets voor de maffia, dus dat is wat ik zal denken totdat het tegendeel is bewezen’, aldus aanklager Augusto Salas in gesprek met persbureau AFP. De Paraguayaanse president Mario Abdo Benitez spreekt van een ‘laffe moord die het hele land verdrietig stemt’. ,,We veroordelen in de meest krachtige bewoordingen deze tragische gebeurtenis en verdubbelen onze inzet in de strijd tegen de georganiseerde misdaad.” Ook de Amerikaanse ambassade in Paraguay betuigt haar medeleven aan de nabestaanden en prijst Pecci om zijn ‘betrokkenheid, professionaliteit en toewijding aan de strijd tegen de georganiseerde misdaad’.

Een internationale anti-drugsorganisatie, bestaande uit aanklagers uit zo’n twintig landen, meldt dat Pecci ‘een uitzonderlijke openbare aanklager was die toegewijd was aan zijn werk’. Hij zou ‘in dienst staan van de samenleving en droeg ‘op zijn manier bij aan een veiligere wereld’. ,,Marcelo was een voorbeeld voor iedereen en nu laat hij ons achter met een enorme leegte en liefdesverdriet”, schrijft het zogeheten Network of Anti-Drug Prosecutors of Ibero-America.

Het hoofd van de Colombiaanse politie en rechercheurs uit Paraguay zijn voor onderzoek naar de plek van de moord afgereist, weet de BBC. Ambtenaren van de Verenigde Staten zullen volgens de Britse omroep helpen bij het onderzoek.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.