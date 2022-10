Bekende Amerikaanse legerarts vervolgd voor lekken gevoelige militaire informatie aan Rusland

Een arts van het Amerikaanse leger en zijn vrouw, een anesthesiste, worden in de VS vervolgd omdat ze zouden samengespannen hebben om gevoelige informatie over militaire patiënten door te spelen aan Rusland. Dat maakt het Amerikaanse ministerie van Justitie bekend.

Jamie Lee Henry (39), een majoor en legerarts op de legerbasis Fort Bragg in North Carolina, en zijn vrouw Anna Gabrialien worden aangeklaagd voor samenzwering en onrechtmatige openbaring van gezondheidsinformatie over patiënten van de legerbasis. Dat blijkt uit gerechtsdocumenten die werden ingediend bij de federale rechtbank van Maryland.

Henry sloot zich in mei 2007 bij het leger aan en werkte op de basis van Fort Bragg als internist met de rang van majoor. De militair, voor wie in de gerechtsdocumenten mannelijke voornaamwoorden worden gebruikt, kwam in 2015 naar buiten als de eerste openlijk transseksuele legerofficier en uitte zich als transvrouw. Een woordvoerster van de openbare aanklager in Baltimore meldt echter dat Henry tijdens contacten met een undercoveragent van de FBI naar zichzelf verwees als een man.

Zijn vrouw Anna Gabrielian werkt als anesthesiste in het gerenommeerde Johns Hopkins-ziekenhuis in Baltimore. Haar profiel op de website van het ziekenhuis werd ondertussen verwijderd, maar vermeldde volgens NBC News dat ze ook Russisch spreekt.

Undercoveragent

Het koppel zou gevoelige informatie hebben aangeboden aan een undercoveragent van de FBI die zich voordeed als een afgevaardigde van de Russische ambassade in Washington. De aanklacht stelt dat Gabrielian zelf contact opnam met de ambassade om haar hulp aan te bieden. Lee en zijn vrouw wilden de Russische overheid helpen met informatie die het regime van Poetin ‘inzicht zou bieden in de medische aandoeningen van individuen binnen de Amerikaanse overheid en het leger’.

Tijdens een ontmoeting in een hotel in Baltimore op 17 augustus vertelde Gabrielian aan de undercoveragent dat ze ‘gemotiveerd was door patriottisme voor Rusland om Rusland alle mogelijke hulp te bieden, zelfs als dat betekende dat ze ontslagen zou worden of naar de gevangenis zou gaan’, luidt het in de aanklacht. Ze stelde de agent ook voor om haar man bij de zaak te betrekken omdat hij onder andere informatie zou hebben over de militaire training die de VS aan Oekraïne had gegeven. Bovendien had hij ook informatie over de manier waarop het Amerikaanse leger veldhospitalen opricht in oorlogsomstandigheden.

Gabrielian vertelde de agent ook dat als er iets zou gebeuren met haar en Henry, dat ze dan wilde dat hun kinderen ‘een fijne vlucht naar Turkije zouden krijgen om er op vakantie te gaan, want ik wil hier niet in de cel eindigen terwijl mijn kinderen als gijzelaars boven mijn hoofd gehouden worden’.

Vrijwilliger Russisch leger

Henry, die de undercoveragent later op de dag ontmoette, heeft toegang tot erg geheime informatie die, indien ze in de verkeerde handen zou vallen, erg veel schade zou kunnen berokkenen aan de nationale veiligheid.

Hij vertelde de agent dat hij ook de Russische zaak steunde en deelde mee dat hij zelfs overwogen had om zich als vrijwilliger aan te sluiten bij het Russische leger, maar Rusland wil mensen met gevechtservaring en daarover beschikt hij niet.

,,De manier waarop ik kijk naar wat er nu in Oekraïne gebeurt, is dat de Verenigde Staten Oekraïne gebruiken als een vervanger van hun eigen haat voor Rusland”, zei hij volgens de aanklagers. Daarnaast vertelde hij de FBI-agent ook dat zijn vrouw hem had opgedragen om het boek ‘Inside the Aquarium: The Making of a Top Soviet Spy’ te lezen om hem mentaal voor te bereiden op wat ze zouden doen.

,,Het is de mentaliteit om alles op te offeren... en loyauteit in je vanaf dag één”, had Gabrielian tegen haar man gezegd. ,,Daar wandel je niet zomaar van weg.”

Lafaard

Henry had zelf bedenkingen bij het doorspelen van gezondheidsgegevens, omdat dit in strijd is met de Amerikaanse wet, maar Gabrielian aarzelde niet. Tijdens een volgende ontmoeting met de agent op 24 augustus vertelde ze hem dat haar man een ‘lafaard’ was omdat hij zich daar zorgen over maakte. Bovendien schendt ze naar eigen zeggen ‘voortdurend’ zelf de wet en ze garandeerde dat ze Rusland toegang zouden verschaffen tot medische gegevens van patiënten van Fort Bragg.

Eind augustus speelde het koppel de agent informatie door over huidige en voormalige medewerkers van het Amerikaanse leger en hun echtgenotes, stelt de aanklacht. Het betrof onder andere informatie over de vrouw van een medewerker van de militaire inlichtingendienst van de marine en Gabrielian bracht een medisch probleem onder de aandacht dat Rusland zou kunnen uitbuiten.

Op de beschuldiging van samenzwering staat een maximum celstraf van vijf jaar, verder is er een maximumstraf van tien jaar voorzien per beschuldiging van openbaarmaking van gezondheidsinformatie.

Henry’s advocaat David Little weigerde op de aanklachten te reageren, maar deelde mee dat zijn cliënt is vrijgelaten en onder huisarrest werd geplaatst.

Volledig scherm Jamie Lee Henry (links) was de eerste Amerikaanse legerofficier die in 2015 naar buiten kwam als transvrouw. Zijn echtgenote Anna Gabrielian (rechts) is een anesthesiste in een ziekenhuis in Baltimore. © US Army/ US District Court of Maryland

Bekijk hier onze video’s over de oorlog in Oekraïne: