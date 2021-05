Bekende ‘Black Lives Matter-activiste’ (27) in Londen door hoofd geschoten ‘na doodsbedreigingen’

Een in Engeland bekende ‘Black Lives Matter-activiste’ ligt in kritieke toestand op de intensive care nadat ze door een onbekende door het hoofd is geschoten. De schietpartij volgde op een reeks doodsbedreigingen als gevolg van haar activisme, stelt haar politieke partij Taking The Initiative Party (TTIP) in een verklaring. De Londense politie heeft nog geen aanwijzingen voor een doelgerichte aanval. Er zijn nog geen arrestaties verricht.

De 27-jarige Sasha Johnson, die door BBC, ABC en The Guardian een ‘prominente Black Lives Matter-activiste’ wordt genoemd, is lid van het bestuur van Taking The Initiative Party, een partij die is opgericht om zwarte mensen en arbeiders ‘een stem te geven in de politieke arena’ van het Verenigd Koninkrijk.

Johnson vergaarde landelijke bekendheid als spreker tijdens de Black Lives Matter-protesten die vorig jaar in het hele land plaatsvonden, als gevolg van de gewelddadige dood van de zwarte arrestant George Floyd. ,,Sasha heeft altijd actief gestreden voor zwarte mensen en het onrecht dat de zwarte gemeenschap omringt”, meldt TTIP in een verklaring. ,,Ze is een moeder van 3 kinderen en een sterke, krachtige stem voor onze mensen en onze gemeenschap. Laten we allemaal samenkomen en voor Sasha bidden, bidden voor haar herstel en onze steun betuigen aan haar familie en dierbaren.”

Leidend figuur

De schietpartij gebeurde in de nacht van zaterdag op zondag rond 03.00 uur in de buurt van een huisfeestje in het zuidoosten van Londen, bevestigt de politie in een verklaring. Hoofdinspecteur Jimi Tele maakt melding van ‘een schokkend incident’. ,,Onze gedachten zijn bij haar familie die in deze verschrikkelijk moeilijke tijd wordt ondersteund”, laat Tele weten in een verklaring. Een ‘toegewijd team‘ van rechercheurs werkt volgens hem ‘onvermoeibaar door’ om de persoon of personen te identificeren die verantwoordelijk zijn voor de schoten. Hoewel het onderzoek zich nog in een vroeg stadium bevindt, zijn er nog geen concrete aanwijzingen dat de vrouw het slachtoffer was van een doelgerichte aanval of dat ze vóór dit incident serieuze bedreigingen had ontvangen, meldt de politie in een verklaring.

Johnson, afgestudeerd aan de Oxford Brookes University, was volgens BBC een leidend figuur binnen de Black Lives Matter-beweging in het Verenigd Koninkrijk. Op de pagina van haar politieke partij staat dat ze ‘een enorme passie heeft voor het doorvoeren van verandering en rechtvaardigheid. ‘Ze ondersteunt actief het uitbannen van onrecht in de samenleving door protesten bij te wonen en te leiden. Hoewel niet iedereen het met haar methoden eens zal zijn, is ze niet bang om op te komen voor waar ze in gelooft’, valt onder meer te lezen. Johnson raakte volgens Britse media in opspraak wegens enkele pittige uitspraken over onder andere de politie.

In augustus organiseerde de twintiger een vredesmars om te protesteren tegen systematisch racisme in het Verenigd Koninkrijk. Honderden mensen liepen die dag door de straten van West-Londen. ,,Onze boodschap is: luister naar ons, hoor onze woorden, we willen een duurzame en tastbare verandering”, citeerde Sky News haar destijds.

Wake

Het Britse parlementslid Claudia Webbe heeft verbijsterd gereageerd op de schietpartij. ,,Schokkend om te horen over het schot op het hoofd van Sasha Johnson. Alle vrouwen zouden veilig moeten zijn in onze straten. Ik wens haar een volledig herstel. Liefde en solidariteit sturen naar haar familie, vrienden en geliefden. Er zijn nog steeds te veel wapens en gewelddadige wapens die te veel levens beschadigen”, twittert Webbe, afrondend met de hashtag #BLM.

In de loop van vandaag vindt voor het ziekenhuis in Londen een wake plaats om familieleden en vrienden van Johnson te steunen, bevestigt de Britse tak van de Black Lives Matter-beweging op Twitter. ‘Hoewel Sasha niet actief deel uitmaakt van onze organisatie, richtte ze op indrukwekkende wijze een nieuwe door het zwart geleide politieke partij op en was ze toegewijd om het anti-zwart racisme te weerstaan. Elke poging om haar te intimideren of het zwijgen op te leggen, is een aanval op ons allemaal. We bidden dat ze dit zal doorstaan ​​en dat degenen die haar leven bedreigd hebben, ter verantwoording worden geroepen’, klinkt het.

