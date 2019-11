Bekende Maltezer zakenman ‘tijdens vlucht’ van luxe jacht gehaald in moordzaak journaliste

Zwangere vrouw (29) sterft gruweldood in Frans bos: verscheurd door loslopende honden

16:48 In een bosgebied ten noordoosten van Parijs is een vrouw afgelopen weekend op gruwelijke wijze om het leven gekomen. Elisa Pilarski (29) stierf als gevolg van bloedingen veroorzaakt door een aanval van een groep agressieve honden. Het slachtoffer, dat in paniek haar vriend alarmeerde, was zes maanden zwanger.