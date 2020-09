Bekende Vlamingen in het nauw: ‘Eveline’ verspreidt seksbeelden

Drie Bekende Vlamingen zijn in een nachtmerrie beland, nadat er naaktfoto’s en seksfilmpjes van hen massaal zijn verspreid. Ze zouden in de val zijn gelokt door ene ‘Eveline’. Waarom is niet duidelijk. Het gaat niet om afpersing.

De beelden verschenen begin vorige week tegelijkertijd onder meer op Whatsapp en TikTok en werden onmiddellijk duizenden keren gedeeld. Het gaat om naaktfoto’s en masturbatiefilmpjes van Rad van Fortuin-presentator Peter Van de Veire (48), acteur en zanger Stan Van Samang (41) en muzikant Sean Dhondt (36). Van de Veire en Dhondt zijn inmiddels naar buiten getreden met emotionele verklaringen.

,,Ik heb geroepen. Ik heb gehuild. Ik heb getierd wat een gigantisch kalf ik ben geweest”, zei Van de Veire tijdens zijn ochtendshow op radiozender MNM. ,,Je vindt me een crimineel? Een pervert? Een viezerik? Ga vandaag voor je spiegel staan. Kijk lang. Want jij wou die beelden toch zien? Ook een beetje pervers. Jij wou die doorsturen naar iedereen die je kent. Wel, dat was pas echt crimineel.”

Ook Sean Dhondt legde zijn ziel bloot, hij deed dat in een uitzending van Qmusic. ,,Wie had kunnen denken dat ik hierover ooit op de radio iets zou komen vertellen? Maar ik voel dat het nodig is. Ik ga daar niet over liegen. De impact op mijn directe omgeving, de mensen die ik het allerliefste zie, is enorm. Gigantisch, zelfs.”

Stan Van Samang stapte eind vorige week naar de rechter. Die kwam onmiddellijk met een verbod op het verspreiden van de beelden. Sites die de filmpjes en foto’s niet weghalen, riskeren een dwangsom van 10.000 euro per beeld of per uur. De satirische rechtse site ’t Scheldt had de beelden geplaatst (met de gezichten onherkenbaar gemaakt), maar heeft ze inmiddels verwijderd.

De mannen zijn waarschijnlijk in de val gelokt door ‘Eveline’. Het is nog niet duidelijk of zij echt bestaat en of het wel een ‘zij’ is. De krant De Morgen schrijft dat er ‘sterke aanwijzingen’ zijn dat er een groep mensen schuilgaat achter ‘Eveline’. Ook het motief is nog onbekend. De mannen zijn niet gechanteerd met de beelden.

Op sociale media werd onmiddellijk een schuldige aangewezen: een radiopresentatrice die ook Eveline heet en die ontslagen zou zijn. Zij bleek echter niks met de zaak te maken te hebben en ook niet te zijn ontslagen. Ook werd er melding gemaakt, gebaseerd op ‘bronnen binnen de VRT’, van een WhatsAppgroep met een stuk of tien Bekende Vlamingen die seksfilmpjes met elkaar deelden. De bronnen bleken al snel niet te bestaan, net als de WhatsAppgroep.

Peter Van de Veire deelde ook nog de volgende verklaring: ,,Plots word je het perverse mikpunt van spot en haat. Stel je voor: je gaat naar de winkel met je zoon, waar mensen je herkennen en dan zomaar, poef, luid lachend obscene gebaren beginnen te maken, terwijl je zoon erbij staat.”

In België staat er sinds 6 juli van dit jaar 6 maanden tot 5 jaar cel op het bewust verspreiden van dit soort beelden. Als er ‘kwaadwilligheid’ of ‘geldgewin’ in het spel is, begint de celstraf bij 1 jaar en kan er ook 10.000 euro boete worden opgelegd.

