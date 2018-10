'Bekendste pooier van de VS' overleden in eigen bordeel

Noord-Ie­ren zijn doodsbang voor terugkeer harde grens

16 oktober De Britse media noemen het ‘helweek’; de week waarin er duidelijkheid moet komen over de brexit. De afgelopen tijd is er dag en nacht gepraat in Brussel, en morgen komen de 27 EU-leiders en Theresa May bij elkaar om te proberen tot een principeakkoord te komen over de scheidingsovereenkomst.