Bekijk hier live de persconferentie van Donald Trump

Trump toonde zich zeer tevreden over uitkomst van de ontmoeting. ,,Vrede is de moeite meer dan waard. Dit conflict had al lang geleden opgelost moeten zijn, maar vandaag doen we het alsnog. Iedereen kan een oorlog starten, maar alleen de dapperste mensen kunnen vrede sluiten."



,,Dit is een veelomvattende verklaring", zei Trump. ,,We hebben intensieve uren samen doorgebracht." Hij zegt dat hij ook na het opstellen van het verdrag nog afspraken met Kim Jong-un heeft gemaakt. De president gaat er vanuit dat Kim Jong-un bij thuiskomst direct aan de slag gaat met de nieuwe afspraken.