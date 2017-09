Bekritiseerde Trump erkent na vijf dagen problemen Puerto Rico

,,Puerto Rico, dat al kampte met een kapotte infrastructuur en een gigantische schuld, zit zwaar in de problemen'', concludeerde Trump vijf dagen na de overtocht van Maria. ,,Een groot deel van het eiland is verwoest en de autoriteiten stonden al voor miljarden dollars in het krijt bij Wall Street en de banken.'' Volgens Trump moet er snel een oplossing worden gevonden voor die schuldenlast, die vele tientallen miljarden dollars bedraagt.



Trump kreeg de afgelopen dagen de nodige kritiek over zich heen, omdat hij zich tot dusver nog nauwelijks over de problemen op Puerto Rico had uitgelaten. Zanger Marc Anthony schold de president op Twitter uit omdat die volgens hem teveel bezig is met andere zaken. ,,Meneer de president, hou verdomme je bek dicht over protesterende NFL-spelers. Doe wat voor onze mensen in nood #PuertoRico Wij zijn ook Amerikaanse burgers", twitterde hij.



Orkaan Maria trok een spoor van vernieling over het Caribische eiland. Het leeuwendeel van de 3,4 miljoen inwoners zit na vijf dagen nog steeds zonder elektriciteit en stromend water. Ook zijn veel kabels en telefoonlijnen vernield, wat communicatie tussen overlevenden en reddingswerkers bemoeilijkt.



De president gaf aan dat het leveren van voedsel, water en medicijnen momenteel de hoogste prioriteit heeft. ,,Dat gaat goed'', stelde hij. Inmiddels hangt de eilandbewoners een nieuwe crisis boven het hoofd: een grote stuwdam dreigt te bezwijken.