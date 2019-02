Belangrijk bewijs in grote Duitse misbruikzaak is zoek: ‘Een ramp’

Politie deed niets

De politie in het district Lippe krijgt veel kritiek naar aanleiding van de misbruikzaak. Agenten kregen al in 2016 tips over mogelijk misbruik op de camping, maar deden daar niets meer mee dan het delen van de informatie met jeugdzorg. Onderzocht wordt nu of medewerkers van politie de verdachten in de misbruikzaak kennen, en of ze actief hebben meegewerkt aan het laten verdwijnen van bewijsmateriaal.