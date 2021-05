Belarussische dissident Protasevitsj na vier dagen in cel bezocht door advocaat

Veel inhoudelijks wilde advocate Inessa Olenskaja donderdagavond niet zeggen tegen Belapan. ,,Alles is goed, hij is opgewekt, positief en gelukkig’’, was het enige dat ze kwijt wilde over haar cliënt. Vanwege haar beroepsgeheim kon Olenskaja niet meer vertellen, zei ze.

Over de gezondheid van Protasevitsj leven internationaal en bij de Belarussische oppositie veel zorgen. Zijn ouders, die in Polen in ballingschap zijn, zeiden eerder dat hun zoon zwaar is toegetakeld naar aanleiding van een video van Protasevitsj die verspreid werd via Belarussische staatspropaganda. Volgens velen is Protasevitsj gedwongen om in de video te zeggen dat hij gezond is en goed wordt behandeld. Een bekentenis van het medeorganiseren van de massale onrust in Belarus na de verkiezingen van afgelopen jaar, zou ook met geweld zijn afgedwongen.