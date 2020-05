Belg (14) draagt ongeval waarbij zusje (11) stierf voor altijd bij zich: ‘Zijn ontwikkeling kan stilvallen’

Italianen mogen op vakantie in eigen land met vakantiebo­nus van 500 euro

13 mei Italië gaat langzaam van het slot en dus wordt er ook weer nagedacht over het belangrijkste seizoen in het Italiaanse leven: de zomer. Zullen we dit jaar weer gewoon genieten van zwoele augustusnachten op het strand of een koele wandeltocht in de Apennijnen? Het lijkt er wel op. Correspondent Angelo van Schaik bericht vanuit Rome. Alle eerdere afleveringen vind je hier.