Belg rijdt tankstation binnen: één dode en twee gewonden

Dode en gewonden na eruptie Japanse vulkaan in populair ski-gebied

7:45 In een Japans ski-gebied ten noordwesten van Tokio, is vanochtend vroeg een vulkaan uitgebarsten. Door de uitbarsting van Mount Kusatsu-Shirane ontstonden lawines waar ten minste veertien mensen onder bedolven werden. Een militair kwam om het leven. Er is ook veel schade door rondvliegende rotsen.