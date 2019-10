Belgen loven 30.000 euro uit voor gouden tip over moord op wolvin Naya

Een ondernemer uit het Belgische Wilrijk heeft vandaag 10.000 euro beschikbaar gesteld voor de gouden tipgever. Eerder loofden drie verschillende Belgische dierenorganisaties al 20.000 euro uit. Met behulp van drones zijn vorige maand jagers met geladen geweren in de buurt van de wolven gesignaleerd. Hun jachtvergunning is ingetrokken. De wolvin was vanuit Duitsland via Drenthe, Overijssel, Gelderland, Limburg en Noord-Brabant afgezakt naar Belgisch Limburg. Het Vlaamse Agentschap Natuur en Bos denkt dat de actie is uitgevoerd door ‘professionelen’.

Welpen

Al sinds mei was er geen teken van leven meer van wolvin Naya in Noord-Limburg. Ze was zwanger in februari-maart en zou bevallen zijn in de loop van april. Maar sinds mei werd ze op geen enkel camerabeeld van Agentschap Natuur en Bos gezien, terwijl er maar liefst vijftig camera’s hangen in de omgeving.