Belgenmop? Inbreker in Oostende vergeet mobiel in woning slachtoffer

Een eerste inbraak werd zaterdagmorgen omstreeks half negen vastgesteld. De bewoner was om 22 uur gaan slapen en had toen hij wakker geworden was gezien dat de deur van zijn tuinhuis openstond. Dieven hadden de ruimte doorzocht en verschillende spullen meegenomen.

Twee uur later werd even verderop nog een inbraak vastgesteld in een woning. De daders drongen het huis via de achterdeur binnen en doorzochten verschillende ruimtes. Het is nog niet duidelijk wat er precies werd gestolen.



Opvallend genoeg verloor één van de inbrekers wel zijn mobiele telefoon bij het wegvluchten uit de woning. De Oostendse politie is een onderzoek gestart en wordt daar flink bij geholpen door de onhandige inbreker.