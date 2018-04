België heeft eerste sekspoppenbordeel: 'In het begin wat koud, maar ze worden snel warm'

Rusland begint 'vuile truc­jes­'-cam­pag­ne

8:53 Rusland is begonnen met een campagne van 'vuile trucjes' tegen Groot-Brittannië en de Verenigde Staten na de aanval op Syrische doelen. De Britse overheid heeft de hoeveelheid desinformatie die Rusland verspreidt via social media zien vertwintigvoudigen sinds de raketaanvallen in de vroege uren van zaterdag.