België houdt kerncentrales tien jaar langer open vanwege torenhoge gasprijs

VN-hof Den Haag doet vandaag uitspraak over zaak Oekraïne-Rus­land

Het Internationaal Gerechtshof in Den Haag doet vandaag uitspraak in de zaak die Oekraïne heeft aangespannen tegen Rusland over de rechtvaardiging van Rusland om het buurland binnen te vallen. Oekraïne wil dat de rechters vaststellen dat Moskou geen wettelijke basis had voor de invasie.

16 maart