België in de ban van vermiste Ilias (12), die nooit op school aankwam

België is in de ban van de vermissing van de 12-jarige Ilias uit Mortsel, een stadje onder de rook van Antwerpen. De familie van Ilias wil vanmiddag een grootschalige zoekactie op poten zetten in het hele land.

Vrijdag verzamelden al honderden vrijwilligers zich al om de buurt rond Antwerpen uit te kammen, vandaag wil de familie in heel België zoeken naar de jongen. ,,Hij houdt van de natuur, dus misschien zit hij ergens in de Kempen of in Wallonië”, zegt zijn tante Myriam.

De 12-jarige Ilias Chahdi (12) uit Mortsel vertrok donderdag zoals elke schooldag met de fiets vanuit Mortsel naar het Onze-Lieve-Vrouw-van-Lourdescollege in Edegem. Maar daar kwam hij nooit aan. Familieleden, vrienden en sympathisanten hebben al op veel plekken in en rond Antwerpen naar de jongen gezocht en duizenden flyers uitgedeeld, maar voorlopig ontbreekt nog elk spoor. Daarom wil de familie nu het hele land uitkammen: ze roepen vrijwilligers op om vanmiddag mee te zoeken.

Overal zoeken

De zoektocht zal beginnen bij het tankstation waar Ilias kort na vertrek van huis door camera's werd vastgelegd. ,,Ilias kan in heel België zijn, dus moeten we overal zoeken", zegt zijn tante. ,,Uit de vorige zoekactie bleek dat veel mensen ons willen helpen, dus moeten we er werk van maken.”

Sommige Belgen snappen niet dat de politie de zoektocht naar Ilias niet op zich neemt, schrijft Het Nieuwsblad. ,,Maar dat vinden wij op dit moment niet opportuun”, zegt commissaris Johan Wonnink tegenover die krant. ,,Omdat elk aanknopingspunt ontbreekt. We niet weten waar we zouden kunnen zoeken.”

,,Bovendien is de jongen met de fiets, en kan hij erg mobiel zijn.” De politie concentreert zich volgens Het Nieuwsblad op de zoektocht naar aanknopingspunten. Speurders gaan bijvoorbeeld de vele tips na die zijn binnengekomen.

De 12-jarige Ilias uit Mortsel die sinds donderdag verdwenen is.

Ilias was voor het laatste te zien op de bewakingscamera van een tankstation in Wilrijk, donderdagochtend om 8.18 uur. Hij was acht minuten daarvoor thuis vertrokken, maar reed niet de gebruikelijke route naar zijn school in Edegem. Op de beelden is te zien dat Ilias flink doorrijdt.

,,Als je veilig bent en zelf vrij kunt beslissen waar je gaat en staat, kom dan naar huis", liet de familie van Ilias eerder al in een emotionele oproep via hun advocaat weten. ,,Je familie ziet je graag. Je ouders missen je, je zus mist je. Het enige wat ze willen is je veilig terug in je armen nemen en dat je veilig terug naar huis komt.”

Geen ruzie

De ouders benadrukken in de verklaring ook dat ze niet begrijpen wat er gebeurd is en dat ze zelf verbaasd zijn waarom hij plots een andere route naar school heeft genomen. ,,Er was geen enkele aanwijzing. Er waren geen ruzies. Hij zat niet in een depressie.” De ouders waren zelf ook verbaasd toen de school belde met het bericht dat Ilias niet was komen opdagen. Ze belden toen zelf de politie.

lias vertrok op een blauw-grijze mountainbike met een beige zadel van het merk Scott en het type ‘Sub Comfort 20 Men’. Hij droeg een zwarte fietshelm, een marineblauwe regenjas met strepen en witte sneakers. Ilias had een rugzak bij van het merk Eastpack. De jongen is 1,62 m lang, normaal gebouwd, heeft bruin golvend haar en draagt een metaalkleurige bril.

Het tankstation waar Ilias voor het laatst is gezien.

