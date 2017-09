België onderzoekt of moeder dochtertje (2) levend op barbecue legde

Het Belgische gerechtshof onderzoekt of het 2-jarige meisje uit het Vlaamse Zemst al dood was toen haar moeder haar in brand stak op de barbecue. De moeder ligt in het ziekenhuis en is aangehouden voor moord. ,,We moesten samen verbranden om naar de hemel te gaan”, zou ze gezegd hebben bij aankomst van de hulpdiensten.

Een autopsie op het verkoolde kinderlichaampje dat brandweer en politie zondagavond aantroffen op een barbecue moet uitwijzen hoe het meisje om het leven kwam. Verbrandde de 27-jarige vrouw met Afrikaanse roots uit Eppegem haar dochtertje levend op de barbecue of doodde ze het meisje daarvoor?

Het parket Halle-Vilvoorde wil niets kwijt over de voorlopige onderzoeksresultaten.

Geschreeuw

De vrouw was zondagavond alleen thuis met de peuter. Haar moeder, die in hetzelfde huis woont, was weg. Toen familieleden en buren rond 19.00 uur rook onder de garagepoort uit zagen komen, belden ze de brandweer. Binnen troffen de hulpverleners een kinderlichaam aan op de barbecue, dat al voor driekwart verkoold was. Buren zouden het meisje even voor de brand nog kortstondig hebben horen schreeuwen.

Bij de aankomst van de brandweer zou de vrouw verklaard hebben dat ze zelfmoord wilde plegen. ,,We moesten allebei verbranden. Alleen zo komen we samen in de hemel.”

De vrouw zou al een tijdje depressief zijn vanwege een echtscheiding. De vrouw was gisteren fysiek en mentaal nog niet in staat om te worden verhoord. Ze heeft dan ook nog geen verklaringen afgelegd over wat er zich in de garage van haar woning aan de Brusselsesteenweg precies heeft afgespeeld.

Mogelijk geestesziek

,,Het is moeilijk in te schatten wat er in een moeder omgaat die haar kind doodt en verbrandt. Daarvoor zouden we de exacte omstandigheden moeten kennen”, zegt gerechtspsychiater Hans Hellebuyck, die niet betrokken is bij het onderzoek.