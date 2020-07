België: Reis naar Nederland kan consequenties hebben

Duitse politie zoekt in zaak-Maddie verder in volkstuin­tje

10:56 In de zaak van het verdwenen Britse meisje Maddie McCann heeft de politie in Duitsland vanochtend een zoekactie voortgezet naar aanwijzingen in een volkstuintje in Hannover. Het werk was gisteravond bij zonsondergang onderbroken.