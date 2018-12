België verbiedt ‘Mars tegen Marrakesh’

Drie jaar cel voor Trumps voormalige advocaat Michael Cohen

18:37 Michael Cohen, de voormalige advocaat van president Donald Trump, is veroordeeld tot drie jaar cel. De federale rechtbank in New York achtte hem schuldig aan onder meer belastingontduiking en het afleggen van valse verklaringen voor het Congres in het onderzoek naar Russische inmenging in de presidentsverkiezingen van 2016.